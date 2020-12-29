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Внешность Аллы Пугачевой на новогоднем фото напугала фанатов 

Lenta.ru и ещё 4 3 часа назад
Внешность Пугачевой на новогоднем фото напугала фанатов
Фото: @elizaveta_galkina.fan
Внешность певицы Аллы Пугачевой на новогоднем семейном снимке напугала пользователей сети. Соответствующая дискуссия развернулась в комментариях под фото на фан-странице семьи знаменитости в Instagram.
На размещенном в сети кадре 71-летняя исполнительница запечатлена вместе с супругом, 44-летним Максимом Галкиным, в кругу друзей и близких на фоне новогодней елки. Пугачева позировала с пышной прической в черной блузке, широких бежевых брюках и черных ботинках.
Пользователи сети принялись критиковать внешний вид героев снимка, а лицо Пугачевой прослыло восковым. «Галкин в музее восковых фигур. Елка класс!», «Одна пластика. Бабульки, успокойтесь», «Алла уже похожа на какую-то куклу, неестественная…», «Дом, вернее замок, восковых лиц», «У всех лица натянутые так, что при разговоре рты кривятся. Угомонитесь молодиться. Страшно смотреть», — высказывались они в комментариях.
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Звёзды , Елка , Максим Галкин , Алла Пугачева
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