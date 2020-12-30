Тодоренко экстренно госпитализирована на Бали

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Популярная телеведущая и блогер Регина Тодоренко некоторое время назад улетела вместе с сыном Майклом на Бали. На днях к жене и сыну присоединился отец семейства Влад Топалов . Именно он сопровождает сейчас Регину Тодоренко в госпитале, куда звезда попала с травмой ноги.

На Бали Регина занимается с инструктором, осваивая серфинг. Но сегодня что-то пошло не так. Когда красотка пыталась поймать волну, она получила травму.

«Рифом разрезало ногу, — поделилась в сторис Instagram телеведущая. — Внутри остался кусочек коралла. Мне очень больно».

Плюс ко всему, Регина получила сильный удар серфом. Она пожаловалась, что у нее в синяках руки и ноги.

Ушибы оказались не такими уж и безобидными. Регине Тодоренко пришлось обратиться за медицинской помощью.

Пару часов назад она разместила сторис из госпиталя. Регина лежит на каталке, рядом с ней взволнованный Влад Топалов.

«Что-то пошло не так, да любимый? Зато мне было классно. Я покаталась на серфе. Ура»,

— говорит в кадре Регина Тодоренко.

Влад Топалов дал понять, что не разделяет оптимизма жены и больше не позволит ей ловить волны.

«Я в последний раз покаталась на серфе»,

— перефразировал музыкант слова супруги.

Регина Тодоренко пообещала держать поклонников в курсе всего, что с ней происходит в госпитале, но пока никакой новой информации не сообщила.