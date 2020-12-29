Внешность певицы Аллы Пугачевой на семейном снимке напугала пользователей сети. Дискуссия развернулась в комментариях под фото на фан-странице семьи знаменитости в Instagram.
На размещенном в сети кадре 71-летняя исполнительница запечатлена вместе с супругом, 44-летним Максимом Галкиным, в кругу друзей и близких на фоне елки.
@elizaveta_galkina.fan
Пользователи сети принялись критиковать лицо Пугачевой.
«Галкин в музее восковых фигур. Елка класс!», «Одна пластика. Бабульки, успокойтесь», «Алла уже похожа на какую-то куклу, неестественная…», «Дом, вернее замок, восковых лиц», «У всех лица натянутые так, что при разговоре рты кривятся. Угомонитесь молодиться. Страшно смотреть», — высказывались они в комментариях.
Ранее "Рамблер" сообщал, как Пугачева сохраняет молодость.