«Галкин в музее восковых фигур. Елка класс!», «Одна пластика. Бабульки, успокойтесь», «Алла уже похожа на какую-то куклу, неестественная…», «Дом, вернее замок, восковых лиц», «У всех лица натянутые так, что при разговоре рты кривятся. Угомонитесь молодиться. Страшно смотреть», — высказывались они в комментариях.