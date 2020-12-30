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Дочь Гузеевой атаковали хейтеры за фривольное поведение 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Дочь Гузеевой атаковали хейтеры
Фото: @_larisa_guzeeva_
Лариса Гузеева запечатлелась на новогоднем мероприятии, которое прошло на ее работе.
Женщина позировала с Дмитрием Нагиевым, с которым состояла в отношениях около 35 лет назад. А также с 20-летней дочерью Ольгой Бухаровой.
Ведущая шоу «Давай поженимся!» обнародовала эти кадры в личном блоге, вызвав волну комментариев со стороны фолловеров. Одни подписчики обратили внимание на то, что артистка поработала над имиджем, сменив кардинально прическу, а другим бросилось в глаза поведение дочки, которая показала язык фотографам.
@_larisa_guzeeva_
Это дурачество спровоцировало настоящие словесные баталии в Instagram Гузеевой. Одни осудили девушку за легкомысленное поведение, а другие заступились за нее, полагая, что в юном возрасте позволено многое.
«Эх бы воспитания немного…», — к примеру, написал один из пользователей. Лариса Гузеева не стала молчать и ответила: «Я думаю, вам уже поздно. Дальше будете только хуже и злее». Больше она не вступала в спор, оставив комментаторов при своих интересах.
Среди хейтерских комментариев можно увидеть следующие послания в блоге Ларисы: «У дочки непонятное поведение», «Доченька дурно воспитана. На всех съемках язык показывает», «Все прекрасно, кроме языка», «Взрослая „малышка“, ведет себя странно», «Дылда с языком, мама — класс», «Какой длинный язык у Вашей дочери!» Ну и примерно так защищали дочь своей любимицы фанаты Гузеевой: «А что там такого?», «В чем плохое воспитание? Что она язык показала?», «Ругаете за показывание языка и кривляние?! Не отнимайте у детей детство. Они успеют еще быть злыми, недовольными и серьезными», «Что же злости то столько? Девочка что-то плохое сделала? Вот же люди…»
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Женский форум
Звёзды , Лариса Гузеева
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