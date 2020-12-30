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«Она просто билась в истерике»: Казанова рассказала о конфликте с Тоневой 

Teleprogramma.pro и ещё 2 27 минут назад
«Она просто билась в истерике»
Фото: @satikazanova
Певица Сати Казанова в эфире шоу «Стрелец-молодец» рассказала о своем конфликте с другой участницей группы «Фабрика» — Ириной Тоневой. Как заметила исполнительница, в тот момент она осознала, что действительно измывалась над коллегами по сцене.

«Я не осознавала свой эгоизм. Тот инцидент с Иришей был криком души. Я обалдела от того, как чудовищно измываюсь над людьми. Я на нее смотрела и не верила своим ушам. Она просто билась в истерике, рыдала и говорила: «Ты уже достала! Это уже невозможно».

Как отметила Казанова, однажды они составляли концертную программу. Еще одна «фабрикантка» Саша Савельева предложила одну из песен. Казанова ответила, что исполнять ее никогда не будет. При этом заметила, что если ее подруги хотят, то пусть поют без нее. По словам Казановой, Савельева от конфликта самоустранилась, а вот Тоневу понесло. Она заявила, что коллега их просто уничтожает. При этом заметила, что они ее уважают, а вот Казанова их нет. Как сказала звезда, с каждым предложением Тоневой она понимала, что действительно вела себя как чудовище с подругами. больше по теме
Напомним, что из начального состава «Фабрики» в группе сейчас осталась только Ирина Тонева. Сати Казанова. Мария Алалыкина и Саша Савельева ушли из коллектива в разные годы по разным причинам.
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Звёзды , Сати Казанова , Ирина Тонева
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