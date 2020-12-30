Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶

«Жизнь в нем теплилась едва-едва»: пасынок Гафта рассказал о последних днях актера 

Teleprogramma.pro и ещё 2 2 часа назад
«Жизнь в нем теплилась едва-едва»
Фото: Teleprogramma.pro
12 декабря умер Валентин Гафт, так и не оправившись после июньского инсульта. О его последних днях жизни рассказал пасынок артиста Михаил Левитин-младший.
По словам мужчины, он каждый день хотя бы понемногу старался общаться с актером, поскольку очень любил его.

«Жизнь в нем теплилась, но едва-едва. Его хватало ненадолго, на полчаса в день. Это было внимательное, яркое общение»,

— поведал сын Ольги Остроумовой от первого брака «Комсомольской правде».
Все остальное время Гафт находился в полудреме или спал. Близкие знаменитости прекрасно знали, что жить ему осталось недолго — врачи не стали скрывать от них правды. Понимал это и Валентин Иосифович, из-за чего сильно страдал. Его удручала физическая беспомощность.
Видео дня. 8 продуктов, за которые вам будет благодарно сердце
Teleprogramma.pro: последние новости
«Я к этому шла»: Бузова отреагировала на написанную о ней диссертацию «Я к этому шла»: Бузова отреагировала на написанную о ней диссертацию «Дурно воспитана»: дочь Гузеевой атаковали хейтеры за фривольное поведение в «Останкино» «Дурно воспитана»: дочь Гузеевой атаковали хейтеры за фривольное поведение в «Останкино» «Кто ваш подсос?»: Басков ответил на провокационный вопрос Михеевой «Кто ваш подсос?»: Басков ответил на провокационный вопрос Михеевой
Звёзды , Валентин Гафт , Ольга Остроумова , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как живет Марина Зудина после смерти Табакова
05:03
Как живет Марина Зудина после смерти Табакова
Звёзды
Как выбрать лучшую колбасу для праздничного стола
05:57
Как выбрать лучшую колбасу для праздничного стола
Еда
Чем опасны стиральные порошки
09:04
Чем опасны стиральные порошки
Дом и сад
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
08:30
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
Своими руками
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
00:25
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
Красота
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
02:41
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
Звёзды
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
04:56
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
Звёзды
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
02:54
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
Звёзды
Насколько вредны майонезные салаты
00:39
Насколько вредны майонезные салаты
Еда
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
02:24
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение