«Жизнь в нем теплилась едва-едва»

12 декабря умер Валентин Гафт , так и не оправившись после июньского инсульта. О его последних днях жизни рассказал пасынок артиста Михаил Левитин-младший.

По словам мужчины, он каждый день хотя бы понемногу старался общаться с актером, поскольку очень любил его.

«Жизнь в нем теплилась, но едва-едва. Его хватало ненадолго, на полчаса в день. Это было внимательное, яркое общение»,

Все остальное время Гафт находился в полудреме или спал. Близкие знаменитости прекрасно знали, что жить ему осталось недолго — врачи не стали скрывать от них правды. Понимал это и Валентин Иосифович, из-за чего сильно страдал. Его удручала физическая беспомощность.