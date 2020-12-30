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«Жизнь теплилась едва-едва»: пасынок Гафта вспомнил последние дни актера 

Мира Маркина 2 часа назад
Пасынок Гафта вспомнил последние дни актера
Фото: РИА Новости
Пасынок Валентина Гафта Михаил Левитин-младший рассказал о последних днях жизни артиста.
Гафт ушел из жизни 12 декабря, так и не оправившись после июньского инсульта. Левитин признался, что старался каждый день хотя бы понемногу разговаривать с отчимом, поскольку очень любил его:

«Жизнь в нем теплилась, но едва-едва. Его хватало ненадолго, на полчаса в день. Это было внимательное, яркое общение»,

— рассказал сын Ольги Остроумовойв беседе с "Комсомольской правдой".
В остальное время актер находился в полудреме или спал. Родные звезды осознавали, что артисту осталось недолго жить, — врачи не скрывали от них правду. Валентин Иосифич также страдал, его угнетала физическая беспомощность.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что внебрачный сын Гафта объяснил, почему не приедет на похороны отца.
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Звёзды , Валентин Гафт , Комсомольская правда
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