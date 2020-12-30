Пасынок Гафта вспомнил последние дни актера

Пасынок Валентина Гафта Михаил Левитин-младший рассказал о последних днях жизни артиста.

Гафт ушел из жизни 12 декабря, так и не оправившись после июньского инсульта. Левитин признался, что старался каждый день хотя бы понемногу разговаривать с отчимом, поскольку очень любил его:

«Жизнь в нем теплилась, но едва-едва. Его хватало ненадолго, на полчаса в день. Это было внимательное, яркое общение»,

В остальное время актер находился в полудреме или спал. Родные звезды осознавали, что артисту осталось недолго жить, — врачи не скрывали от них правду. Валентин Иосифич также страдал, его угнетала физическая беспомощность.