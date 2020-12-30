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Подписчики Ларисы Гузеевой резко раскритиковали ее 20-летнюю дочь Ольгу Бухарову. На днях телеведущая появилась вместе с девушкой на новогоднем мероприятии в Останкино.

Гузеева опубликовала в Instagram фото с праздничного вечера, на котором предстала вместе с Дмитрием Нагиевым. Кроме того, ведущая шоу "Давай поженимся!" поделилась видео со своей дочерью. Пока одни подписчики звезды обсуждали ее новогодний образ, другие негативно высказались об Ольге, которая показала язык. Фолловеры Гузеевой посчитали это плохим воспитанием:

«У дочки непонятное поведение»,

«Доченька дурно воспитана. На всех съемках язык показывает», «Все прекрасно, кроме языка»,

«Взрослая «малышка», ведет себя странно»,

«Дылда с языком, мама — класс»,

«Какой длинный язык у Вашей дочери!».

Однако нашлись и те, кто заступился за Ольгу:

«А что там такого?»,

«В чем плохое воспитание? Что она язык показала?»,

«Ругаете за показывание языка и кривляние?! Не отнимайте у детей детство. Они успеют еще быть злыми, недовольными и серьезными»,