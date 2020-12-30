Экс-жена Авербуха высказалась об Арзамасовой 

Экс-супруга Ильи Авербуха фигуристка Ирина Лобачева прокомментировала свадьбу бывшего мужа и Лизы Арзамасовой. Лобачева призналась, что не имеет ничего против новой возлюбленной хореографа и даже допускает, что их с Авербухом сын встретит Новый год с отцом:
«Мы с Ильей пока еще не решили, с кем Мартин встретит Новый год — со мной или с ним и Лизой. Пусть Лиза и Илья будут счастливы! Я сейчас положительно отношусь к Лизе, я ее знаю хорошо, поэтому я спокойно отнеслась к их свадьбе и выбору Ильи».
При этом не так давно Лобачева просила Мартина быть осторожнее, общаясь с Арзамасовой. Фигуристка переживала, что Авербух оставит сына без наследства. — об этом сообщала "Комсомольская правда".
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о личной жизни Авербуха.