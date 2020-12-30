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Экс-жена Авербуха высказалась об Арзамасовой 

Мира Маркина 1 час назад
Экс-жена Авербуха высказалась об Арзамасовой
Фото: Кадр из шоу "Вечерний Ургант"
Экс-супруга Ильи Авербуха фигуристка Ирина Лобачева прокомментировала свадьбу бывшего мужа и Лизы Арзамасовой. Лобачева призналась, что не имеет ничего против новой возлюбленной хореографа и даже допускает, что их с Авербухом сын встретит Новый год с отцом:

«Мы с Ильей пока еще не решили, с кем Мартин встретит Новый год — со мной или с ним и Лизой. Пусть Лиза и Илья будут счастливы! Я сейчас положительно отношусь к Лизе, я ее знаю хорошо, поэтому я спокойно отнеслась к их свадьбе и выбору Ильи».

При этом не так давно Лобачева просила Мартина быть осторожнее, общаясь с Арзамасовой. Фигуристка переживала, что Авербух оставит сына без наследства. — об этом сообщала "Комсомольская правда".
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о личной жизни Авербуха.
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Звёзды , Илья Авербух , Ирина Лобачева , Комсомольская правда
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