Сати Казанова в эфире шоу "Стрелец-молодец" вспомнила о своем крупном конфликте с другой участницей группы "Фабрика", Ириной Тоневой . Певица призналась, что доводила коллегу по сцене:

«Я не осознавала свой эгоизм. Тот инцидент с Иришей был криком души. Я обалдела от того, как чудовищно измываюсь над людьми. Я на нее смотрела и не верила своим ушам. Она просто билась в истерике, рыдала и говорила: "Ты уже достала! Это уже невозможно"».

Казанова вспомнила, как однажды, она с другими участницами "Фабрики" составляла концертную программу. Савельева предложила исполнить одну из песен, на что Казанова ответила категоричным отказом. Савельева не стала провоцировать конфликт, а вот Тонева не смогла сдержаться: она начала говорить о том, что Казанова их уничтожает и ни во что не ставит.

По словам Сати, после этой ссоры она впервые осознала, что вела себя как чудовище.