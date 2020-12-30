Ещё
Далее:
Читайте также:
Зрители выбрали лучшие фильмы года
Зрители выбрали лучшие фильмы года Смотреть в Okko ⟶

«Она билась в истерике и рыдала»: Казанова вспомнила, как доводила Тоневу 

Мира Маркина 3 часа назад
Сати Казанова в эфире шоу "Стрелец-молодец" вспомнила о своем крупном конфликте с другой участницей группы "Фабрика", Ириной Тоневой. Певица призналась, что доводила коллегу по сцене:

«Я не осознавала свой эгоизм. Тот инцидент с Иришей был криком души. Я обалдела от того, как чудовищно измываюсь над людьми. Я на нее смотрела и не верила своим ушам. Она просто билась в истерике, рыдала и говорила: "Ты уже достала! Это уже невозможно"».

Казанова вспомнила, как однажды, она с другими участницами "Фабрики" составляла концертную программу. Савельева предложила исполнить одну из песен, на что Казанова ответила категоричным отказом. Савельева не стала провоцировать конфликт, а вот Тонева не смогла сдержаться: она начала говорить о том, что Казанова их уничтожает и ни во что не ставит.
По словам Сати, после этой ссоры она впервые осознала, что вела себя как чудовище.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, почему Казанова не общается с Биланом.
Женский форум
Звёзды , Видео , Сати Казанова , Ирина Тонева
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как живет Марина Зудина после смерти Табакова
05:03
Как живет Марина Зудина после смерти Табакова
Звёзды
Как выбрать лучшую колбасу для праздничного стола
05:57
Как выбрать лучшую колбасу для праздничного стола
Еда
Чем опасны стиральные порошки
09:04
Чем опасны стиральные порошки
Дом и сад
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
08:30
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
Своими руками
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
00:25
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
Красота
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
02:41
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
Звёзды
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
04:56
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
Звёзды
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
02:54
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
Звёзды
Насколько вредны майонезные салаты
00:39
Насколько вредны майонезные салаты
Еда
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
02:24
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение