«Ничего не помнит»: сын Алибасова рассказал о состоянии отца

Продюсер Бари Алибасов мог потерять память после инцидента, приведшего к его госпитализации. Об этом заявил его сын Бари Алибасов-младший.

Ранее Алибасова-старшего доставили в больницу с тяжелыми травмами, которые он получил при пока не выясненных обстоятельствах. По версии самого мужчины, он неудачно упал с лестницы. Директор продюсера считает, что этому в том числе могло привести отравление «Кротом».

В свою очередь сын звезды, ссылаясь на заключение медиков, подтвердил, что его отец получил «большой ушиб» в результате падения.

— Пока он ничего не говорит, или действительно ничего не помнит. Такое впечатление, что не помнит, что случилось, — сказал Алибасов-младший «Пятому каналу»

Родственник пострадавшего уточнил, что в его крови не выявили много алкоголя.

— Ну а так, если он там 50 граммов выпил, ему память отрубает, сейчас даже кровь не покажет эти промилле, — подчеркнул собеседник телеканала.

Он добавил, что состояние продюсера контролируют врачи. Решается вопрос о том, куда отправить его на обследование.