Ещё
Далее:
Читайте также:
Волшебная музыка Disney: эксклюзив в Okko
Волшебная музыка Disney: эксклюзив в Okko Смотреть онлайн ⟶

«Жду ее звонка»: Андрей Малахов объяснил, почему поссорился с Наташей Королевой 

Teleprogramma.pro и ещё 1 2 часа назад
Малахов объяснил, почему поссорился с Королевой
Фото: Teleprogramma.pro
Телеведущий Андрей Малахов в эфире шоу «Алена, блин!» заявил, что его давняя подруга — певица Наташа Королева — повела себя странно в истории с изменой ее мужа, культуриста Тарзана.
Выяснилось, что Анастасия Шульженко, которая и соблазнила мужа Наташи Королевой, сначала обратилась именно к Малахову, чтобы рассказать всю историю. Телеведущий позвонил Королевой и пообещал дать ей время, чтобы решить все вопросы с мужем и Шульженко. Эфир он решил попридержать, но предупредил, что правду расскажут на другом канале. В итоге так и случилось.
После Малахов попросил Королеву прийти к нему в студию и рассказать свою версию событий. Певица отказалась, но неожиданно появилась на шоу Собчак. Вскоре Малахов выпустил программу о Королевой, а та пообещала подать в суд на телеведущего.

«Она правильно поступила, она должна защищать свою честь и свое достоинство. Она может делать все, что она хочет, даже подать на меня в суд. У меня прекрасные чувства к Наташе Королевой. Ее песня «Желтые тюльпаны» — это мой хит в караоке. Даже день рождения моей жены в один день с Королевой. Жду ее звонка. Если надо, перезвонит».

Напомним, что сам Тарзан просил никого не вмешиваться в историю с Шульженко. Он говорил, что готов нести ответственность перед женой. Впрочем, из этой истории был раздут грандиозный скандал.
Видео дня. 8 продуктов, за которые вам будет благодарно сердце
Teleprogramma.pro: последние новости
Регина Тодоренко экстренно госпитализирована на Бали Регина Тодоренко экстренно госпитализирована на Бали «Сердце болит, разрывается»: внучка Алисы Фрейндлих раскрыла правду о ее состоянии «Сердце болит, разрывается»: внучка Алисы Фрейндлих раскрыла правду о ее состоянии «Продайте лишнюю яхту или дачу»: Юлиан дал совет «обнищавшим» звездам отечественной эстрады «Продайте лишнюю яхту или дачу»: Юлиан дал совет «обнищавшим» звездам отечественной эстрады
Женский форум
Звёзды , Анастасия Шульженко , Андрей Малахов , Наташа Королева
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как живет Марина Зудина после смерти Табакова
05:03
Как живет Марина Зудина после смерти Табакова
Звёзды
Как выбрать лучшую колбасу для праздничного стола
05:57
Как выбрать лучшую колбасу для праздничного стола
Еда
Чем опасны стиральные порошки
09:04
Чем опасны стиральные порошки
Дом и сад
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
08:30
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
Своими руками
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
00:25
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
Красота
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
02:41
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
Звёзды
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
04:56
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
Звёзды
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
02:54
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
Звёзды
Насколько вредны майонезные салаты
00:39
Насколько вредны майонезные салаты
Еда
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
02:24
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение