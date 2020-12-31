Малахов объяснил, почему поссорился с Королевой

Телеведущий Андрей Малахов в эфире шоу «Алена, блин!» заявил, что его давняя подруга — певица Наташа Королева — повела себя странно в истории с изменой ее мужа, культуриста Тарзана.

Выяснилось, что Анастасия Шульженко , которая и соблазнила мужа Наташи Королевой, сначала обратилась именно к Малахову, чтобы рассказать всю историю. Телеведущий позвонил Королевой и пообещал дать ей время, чтобы решить все вопросы с мужем и Шульженко. Эфир он решил попридержать, но предупредил, что правду расскажут на другом канале. В итоге так и случилось.

После Малахов попросил Королеву прийти к нему в студию и рассказать свою версию событий. Певица отказалась, но неожиданно появилась на шоу Собчак. Вскоре Малахов выпустил программу о Королевой, а та пообещала подать в суд на телеведущего.

«Она правильно поступила, она должна защищать свою честь и свое достоинство. Она может делать все, что она хочет, даже подать на меня в суд. У меня прекрасные чувства к Наташе Королевой. Ее песня «Желтые тюльпаны» — это мой хит в караоке. Даже день рождения моей жены в один день с Королевой. Жду ее звонка. Если надо, перезвонит».

Напомним, что сам Тарзан просил никого не вмешиваться в историю с Шульженко. Он говорил, что готов нести ответственность перед женой. Впрочем, из этой истории был раздут грандиозный скандал.