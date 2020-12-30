Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶

Энтони Хопкинс поделился секретом, как бросил пить 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Энтони Хопкинс вспомнил «тревожный звонок» из-за алкоголя
Фото: Lenta.ru
Известный американский актер Энтони Хопкинс в своем Facebook выложил видео, в котором поздравил себя с тем, что уже 45 лет не употребляет алкоголь, а также рассказал, как ему это удается.
По словам Хопкинса, в жизни наступают моменты, когда стоит прислушаться к самому себе, особенно если начинают поступать "тревожные сигналы".
В 1975 году после сильного алкогольного отравления актер осознал, что хочет все изменить.
"Я сказал: "Я хочу жить". И пришло облегчение, моя жизнь стала потрясающей", — сообщил он.
Хопкинс признался, что все эти годы он боролся с искушением выпить, но никогда не поддавался на минутные слабости ради своей жизни.
Сейчас актеру 82 года. С 1975 года он состоит членом клуба анонимных алкоголиков.
Больше всего он известен по роли серийного убийцы-каннибала, доктора Ганнибала Лектора.
Видео дня. 8 продуктов, за которые вам будет благодарно сердце
Последние новости
Модельер Пьер Карден скончался на 99-м году жизни Модельер Пьер Карден скончался на 99-м году жизни Умер исполнитель песни "Обручальное кольцо" Умер исполнитель песни "Обручальное кольцо" Не спастись: Великобритания обрекла на страдания миллионы граждан России Не спастись: Великобритания обрекла на страдания миллионы граждан России
Звёзды , Энтони Хопкинс
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как живет Марина Зудина после смерти Табакова
05:03
Как живет Марина Зудина после смерти Табакова
Звёзды
Как выбрать лучшую колбасу для праздничного стола
05:57
Как выбрать лучшую колбасу для праздничного стола
Еда
Чем опасны стиральные порошки
09:04
Чем опасны стиральные порошки
Дом и сад
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
08:30
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
Своими руками
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
00:25
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
Красота
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
02:41
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
Звёзды
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
04:56
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
Звёзды
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
02:54
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
Звёзды
Насколько вредны майонезные салаты
00:39
Насколько вредны майонезные салаты
Еда
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
02:24
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение