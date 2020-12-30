Энтони Хопкинс вспомнил «тревожный звонок» из-за алкоголя

Все новости на карте

Известный американский актер Энтони Хопкинс в своем Facebook выложил видео, в котором поздравил себя с тем, что уже 45 лет не употребляет алкоголь, а также рассказал, как ему это удается.

По словам Хопкинса, в жизни наступают моменты, когда стоит прислушаться к самому себе, особенно если начинают поступать "тревожные сигналы".

В 1975 году после сильного алкогольного отравления актер осознал, что хочет все изменить.

"Я сказал: "Я хочу жить". И пришло облегчение, моя жизнь стала потрясающей", — сообщил он.

Хопкинс признался, что все эти годы он боролся с искушением выпить, но никогда не поддавался на минутные слабости ради своей жизни.

Сейчас актеру 82 года. С 1975 года он состоит членом клуба анонимных алкоголиков.

Больше всего он известен по роли серийного убийцы-каннибала, доктора Ганнибала Лектора.