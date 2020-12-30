Хопкинс поделился секретом, как побороть алкоголизм 

Энтони Хопкинс опубликовал в своем Facebook видео, в котором поздравил себя с тем, что уже 45 лет не употребляет алкоголь. Актер также поделился секретом, как ему удалось отказаться от спиртного.

По словам артиста, в жизни наступают моменты, когда стоит прислушаться к самому себе. Особенно, когда начинают поступать "тревожные сигналы". Хопкинс решил, что хочет завязать с пагубной привычкой после сильного алкогольного отравления в 1975 году:

"Я сказал: "Я хочу жить". И пришло облегчение, моя жизнь стала потрясающей".

Актер признался, что все эти годы ему приходилось бороться с искушением, но он не поддавался своим минутным слабостям.

С 1975 года Хопкинс состоит в клубе анонимных алкоголиков.