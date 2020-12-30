Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶

Хопкинс поделился секретом, как побороть алкоголизм 

Мира Маркина 3 часа назад
Энтони Хопкинс опубликовал в своем Facebook видео, в котором поздравил себя с тем, что уже 45 лет не употребляет алкоголь. Актер также поделился секретом, как ему удалось отказаться от спиртного.
По словам артиста, в жизни наступают моменты, когда стоит прислушаться к самому себе. Особенно, когда начинают поступать "тревожные сигналы". Хопкинс решил, что хочет завязать с пагубной привычкой после сильного алкогольного отравления в 1975 году:

"Я сказал: "Я хочу жить". И пришло облегчение, моя жизнь стала потрясающей".

Актер признался, что все эти годы ему приходилось бороться с искушением, но он не поддавался своим минутным слабостям.
С 1975 года Хопкинс состоит в клубе анонимных алкоголиков.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что врач назвал безопасную дозу алкоголя.
Звёзды , Видео , Энтони Хопкинс
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как живет Марина Зудина после смерти Табакова
05:03
Как живет Марина Зудина после смерти Табакова
Звёзды
Как выбрать лучшую колбасу для праздничного стола
05:57
Как выбрать лучшую колбасу для праздничного стола
Еда
Чем опасны стиральные порошки
09:04
Чем опасны стиральные порошки
Дом и сад
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
08:30
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
Своими руками
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
00:25
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
Красота
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
02:41
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
Звёзды
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
04:56
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
Звёзды
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
02:54
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
Звёзды
Насколько вредны майонезные салаты
00:39
Насколько вредны майонезные салаты
Еда
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
02:24
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение