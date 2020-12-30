Внучка Фрейндлих высказалась о госпитализации актрисы 

Внучка актрисы Алисы Фрейндлих Анна Тарасова подтвердила информацию о госпитализации бабушки. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
По ее словам, в этом году они встретят Новый год не так, как обычно. Алиса Фрейндлих, ее дочь Варвара и внучка попали в больницу с коронавирусом.
«Это первый Новый год, когда моя семья встретит его в совсем других реалиях. Но даже в столь сложное время, судьба распорядилась так, чтобы мы были вместе. Я, мама, бабушка Алиса», — написала Анна Тарасова.
Внучка актрисы рассказала, что сильно переживает из-за этого:
«Сердце болит, разрывается. Но я знаю, что все будет хорошо. Соне нужна здоровая мама, бабушка и прабабушки. Мы скоро будем вместе».
Ранее "Рамблер" сообщал, что Фрейндлих попала в реанимацию.