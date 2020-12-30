Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶

Внучка Фрейндлих высказалась о госпитализации актрисы 

Анна Арсеньева 1 час назад
Внучка Фрейндлих высказалась о госпитализации актрисы
Фото: РИА Новости
Внучка актрисы Алисы Фрейндлих Анна Тарасова подтвердила информацию о госпитализации бабушки. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
По ее словам, в этом году они встретят Новый год не так, как обычно. Алиса Фрейндлих, ее дочь Варвара и внучка попали в больницу с коронавирусом.

«Это первый Новый год, когда моя семья встретит его в совсем других реалиях. Но даже в столь сложное время, судьба распорядилась так, чтобы мы были вместе. Я, мама, бабушка Алиса», — написала Анна Тарасова.

Внучка актрисы рассказала, что сильно переживает из-за этого:

«Сердце болит, разрывается. Но я знаю, что все будет хорошо. Соне нужна здоровая мама, бабушка и прабабушки. Мы скоро будем вместе».

Ранее "Рамблер" сообщал, что Фрейндлих попала в реанимацию.
Видео дня. 8 продуктов, за которые вам будет благодарно сердце
Звёзды , Алиса Фрейндлих , Анна Тарасова
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как живет Марина Зудина после смерти Табакова
05:03
Как живет Марина Зудина после смерти Табакова
Звёзды
Как выбрать лучшую колбасу для праздничного стола
05:57
Как выбрать лучшую колбасу для праздничного стола
Еда
Чем опасны стиральные порошки
09:04
Чем опасны стиральные порошки
Дом и сад
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
08:30
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
Своими руками
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
00:25
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
Красота
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
02:41
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
Звёзды
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
04:56
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
Звёзды
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
02:54
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
Звёзды
Насколько вредны майонезные салаты
00:39
Насколько вредны майонезные салаты
Еда
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
02:24
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение