«Мне очень больно»: Тодоренко госпитализировали на Бали 

Телеведущая Регина Тодоренко попала в госпиталь из-за травмы ноги. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.
Тодоренко получила травму во время катания на серфе. Она занималась с инструктором.
«Рифом разрезало ногу. Внутри остался кусочек коралла. Мне очень больно», — рассказала телеведущая в Stories.
Кроме того, она пожаловалась, что он удара серфа у нее остались синяки на руках и ногах.
@reginatodorenko
В больнице Регину Тодоренко сопровождал Влад Топалов. На днях он приехал на остров к супруге и сыну.
«Что-то пошло не так, да любимый? Зато мне было классно. Я покаталась на серфе. Ура», — сказала на видео Тодоренко.
Однако Топалов ответил, что жена в последний раз занималась серфингом.
Ранее "Рамблер" сообщал, что внучка Фрейндлих высказалась о госпитализации актрисы.