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«Мне очень больно»: Тодоренко госпитализировали на Бали 

Анна Арсеньева 2 часа назад
«Мне очень больно»: Тодоренко госпитализировали на Бали
Фото: globallookpress.com
Телеведущая Регина Тодоренко попала в госпиталь из-за травмы ноги. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.
Тодоренко получила травму во время катания на серфе. Она занималась с инструктором.

«Рифом разрезало ногу. Внутри остался кусочек коралла. Мне очень больно», — рассказала телеведущая в Stories.

Кроме того, она пожаловалась, что он удара серфа у нее остались синяки на руках и ногах.
@reginatodorenko
В больнице Регину Тодоренко сопровождал Влад Топалов. На днях он приехал на остров к супруге и сыну.

«Что-то пошло не так, да любимый? Зато мне было классно. Я покаталась на серфе. Ура», — сказала на видео Тодоренко.

Однако Топалов ответил, что жена в последний раз занималась серфингом.
Ранее "Рамблер" сообщал, что внучка Фрейндлих высказалась о госпитализации актрисы.
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Звёзды , Влад Топалов , Регина Тодоренко
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