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«Я этого не исключаю»: Лариса Долина отреагировала на слухи о новом романе 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Долина отреагировала на слухи о новом романе
Фото: Teleprogramma.pro
Певица Лариса Долина в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» ответила на вопрос ведущей, есть ли сейчас в ее жизни мужчина. Как отметила Довлатова, на «Золотом граммофоне» певица стала главной звездой. Она прекрасно выглядела на мероприятии в свои 65 лет. Лариса Долина.

«И это тоже может быть вполне. Я этого не исключаю. Отсюда и такой мой внешний вид. У нас профессия такая. Встречают по одежке. Я давно хотела заняться с собой. Я никак не могла встать на ноги и начать преображение. Потом сдала кровь. Мне сказали, что можно есть, а что нельзя».

Как заметила певица, те мужчины, которые ее окружают, всегда ее радуют.

«Это, например, мои танцоры. С ними играть одно удовольствие. А вообще у меня много друзей-мужчин, которые меня всегда поддерживают. Кого-то одного выделить даже не могу. Особенно мне близки, конечно, мои девочки. Пандемия дала понять, что они главное мое достояние. Внучка на моих глазах растет. Она уже носит мою обувь, коньки мои забрала»,

— сказала исполнительница.
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Женский форум
Звёзды , Лариса Долина , Русское Радио
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