Госпитализированная Тодоренко рассказала о самочувствии

Телеведущая Регина Тодоренко попала в больницу во время отдыха на Бали. Причиной стала травма ноги: занимаясь серфингом, Тодоренко порезалась о коралловый риф, и его фрагмент застрял под кожей, и к тому же получила удар серфом.

В последний день года звезда вышла на связь с поклонниками, чтобы поздравить их с Новым годом и рассказать о самочувствии. Тодоренко также призналась, что на тяжесть травмы повлияло то, что она не сразу ее заметила и обратилась за помощью медиков с опозданием.

"Адски болела нога, совсем не могла встать на нее, все тело простреливало, нервная такая боль",

— поделилась Регина Тодоренко.

По ее словам, после получения травмы она еще час занималась серфингом, потом прошла полтора километра и какое-то время играла с сыном Майклом. Очевидно, успело развиться воспаление. Сейчас же телеведущая чувствует себя гораздо лучше. Регина Тодоренко призналась, что даже успела сходить за подарками. Подписчики пожелали ей поскорее поправиться.