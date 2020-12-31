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Госпитализированная Тодоренко рассказала о самочувствии: «Адски болела нога» 

WMJ.ru и ещё 2 41 минуту назад
Госпитализированная Тодоренко рассказала о самочувствии
Фото: WMJ.ru
Телеведущая Регина Тодоренко попала в больницу во время отдыха на Бали. Причиной стала травма ноги: занимаясь серфингом, Тодоренко порезалась о коралловый риф, и его фрагмент застрял под кожей, и к тому же получила удар серфом.
В последний день года звезда вышла на связь с поклонниками, чтобы поздравить их с Новым годом и рассказать о самочувствии. Тодоренко также призналась, что на тяжесть травмы повлияло то, что она не сразу ее заметила и обратилась за помощью медиков с опозданием.

"Адски болела нога, совсем не могла встать на нее, все тело простреливало, нервная такая боль",

— поделилась Регина Тодоренко.
По ее словам, после получения травмы она еще час занималась серфингом, потом прошла полтора километра и какое-то время играла с сыном Майклом. Очевидно, успело развиться воспаление. Сейчас же телеведущая чувствует себя гораздо лучше. Регина Тодоренко призналась, что даже успела сходить за подарками. Подписчики пожелали ей поскорее поправиться.
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