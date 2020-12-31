Меладзе пожелали развода с Джанабаевой

Ирина Малухина не раз отмечала, что после развода у них с Валерием остались цивилизованные отношения.

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе вот уже 6 лет счастливы в браке. Однако не секрет, что их роман длится гораздо больше этого срока. А завязался он еще до того, как Меладзе развелся с первой женой Ириной, от которой у него трое детей. К слову, в этом артист признался лишь недавно. За почти два десятка лет Джанабаева успела тайно родить ему сына, которого назвали в честь брата, композитора Константина Меладзе

«С момента, как Дмитрий Костюк вместе с Костей, моим братом, стали мыслить о названии этой группы и вообще о создании такой команды, до момента, когда туда пришла Альбина, произошли некоторые события. Дима, надо сказать, сыграл большую роль в продюсировании группы. Но сначала Альбина пришла работать ко мне в группу на бэк-вокал. Вот тогда у нас случился роман», — делился 55-летний артист.

На днях Валерий сделал свою очередную публикацию в Instagram, где предстал с красавицей-женой. Но не все подписчики пришли от снимка в восторг. Некоторые и вовсе пожелали Меладзе развода с Джанабаевой.

«Здравствуйте, Валерий, я желаю, чтобы вы разошлись с Джанабаевой и сошлись с Ириной. Она же мудрая, красивая», — отметил подписчик И все бы ничего — всем не угодишь — но на злобный комментарий ответила сама Ирина.

Бывшая жена Валерия поставила под комментарием смайл. Валерий и Альбина же никак не отреагировали на пожелание.