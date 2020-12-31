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«Чтобы мамочка была здоровая и счастливая»: Анна Заворотнюк раскрыла свою мечту 

Teleprogramma.pro 39 минут назад
«Чтобы мамочка была здоровая»: дочь Заворотнюк загадала желание
Фото: Teleprogramma.pro
В январе 2021 года дочери актрисы Анастасии Заворотнюк Анне исполнится 25 лет. На днях девушка, строящая карьеру модели, ответила на вопросы своих подписчиков в социальных сетях. Один из них спросил молодую красавицу, какая у нее мечта.

«Чтобы моя мамочка была здоровая и счастливая», — поделилась Анна своим самым сокровенным желанием.

Как передает «Комсомольская правда», это признание растрогало российских поклонников модели. Они оставили под постами девушки множество эмоциональных комментариев с теплыми пожеланиями для семьи Заворотнюк.
Анастасия Заворотнюк уже долгое время не появляется на публике. Не секрет, что старшая дочка звезды ситкома «Моя прекрасная няня» очень привязана к своей маме. Ради того, чтобы быть ближе к семье, девушка даже вернулась из США. Она поселилась в собственной квартире после ремонта. С теплотой Анна относится не только к звездной маме, но и к отчиму, фигуристу Петру Чернышеву, брату Майклу и маленькой сестричке Миле. Девушка желает в Новом году лишь одного: чтобы ее близкие были здоровы и счастливы. Смотрите также:
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