Жена Грачевского рассказала о тяжелом состоянии мужа 

Белоцерковская обратилась напрямую к подписчикам своего аккаунта и сообщила, что состояние ее мужа действительно тяжелое, но оно стабильное, без каких-либо ухудшений.

Она также призвала всех пожелать здоровья Грачевскому и не разносить ложных слухов о его самочувствии.

"В реанимацию, да, было необходимо его помещать. Но, давая такие комментарии, пресса может ухудшить его здоровье, конкретно пресса, он читает прессу, он в сознании и разговаривает", — добавила она.

Грачевскому 71 год. Сообщалось, что он заразился коронавирусом. Изначально режиссер лечился дома. Но потом был госпитализирован, чтобы врачи могли контролировать ход течения болезни. Сегодня стало известно, что Грачевского перевели в реанимацию.