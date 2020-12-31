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«Когда был мужем, было проще»: Асмус выбирает подарок Харламову 

Passion.ru 2 часа назад
Асмус купила новогодний подарок Харламову
Фото: Passion.ru
Несмотря на то, что Кристина Асмус и Гарик Харламов давно развелись, и, вероятно, по инициативе Асмус, актриса озаботилась новогодним подарком для бывшего мужа.
Неожиданными проблемами актриса поделилась в своем Instagram.

«Ищу подарок для бывшего мужа. Когда был мужем, было проще», — сетует Асмус.

«Кто — я? Кто в агонии покупает подарки в самый последний момент? Стоит в адских пробках, очередях, ничего не успевает, злится, расстраивается, что какую-то вещь не успеют изготовить, принт не успеют нанести, доставку не делают или магазин не берет трубку? А еще кого бесит ответ: "Мне ничего на надо дарить!"? Ведь все равно знают, что куплю, нет бы помочь».

С бывшим мужем Кристина осталась в хороших отношения — их объединяет общая дочь. Будет ли бывшая семья отмечать праздник вместе, неизвестно.
Ранее в своем блоге Кристина рассказала, что хотела бы улететь за границу и даже купила билеты, однако с учетом пандемии неизвестно, получится ли это сделать.
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Звёзды , Гарик Харламов , Кристина Асмус
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