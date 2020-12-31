Украинская певица Наташа Королева высказалась о скандале с изменами и порноролике с Тарзаном, а также обратилась к тем, кто пытался разрушить их союз. Исполнительница поделилась своим мнением в Instagram.

Знаменитость написала, что 2020 год был сложным для ее семьи и пожелала подписчикам верить в силу любви, мудрости и терпения, а также никогда не предавать друг друга.

Она заверила, что именно это помогло им со стриптизером и бодибилдером Сергеем Глушко , более известным как Тарзан, спасти брак, несмотря на попытки окружающих разрушить его.

«А тех, кто пытался это сделать ждет своя карма, и, поверьте, легкая нажива и минутная слава того не стоят», — отметила Королева.

В заключении певица пожелала подписчикам гореть, но не сгорать и «беречь пламя своей любви». На ролике, под которым исполнительница написала этот текст, Королева и Тарзан вместе плавают в океане и прижимаются друг к другу.

Ранее в декабре Королева уехала в Африку после скандала с изменами стриптизера Глушко. По словам звезды, прошедший год сильно ударил по ее семье и устроил проверку отношений с мужем. Певица отметила, что устала от ошибок близких друзей, выдуманных скандалов и предательств.