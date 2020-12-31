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Наташа Королева высказалась о скандале с изменами и порноролике с Тарзаном 

Lenta.ru 1 час назад
Королева высказалась о скандале с изменами и порноролике с Тарзаном
Фото: Lenta.ru
Украинская певица Наташа Королева высказалась о скандале с изменами и порноролике с Тарзаном, а также обратилась к тем, кто пытался разрушить их союз. Исполнительница поделилась своим мнением в Instagram.
Знаменитость написала, что 2020 год был сложным для ее семьи и пожелала подписчикам верить в силу любви, мудрости и терпения, а также никогда не предавать друг друга.
Она заверила, что именно это помогло им со стриптизером и бодибилдером Сергеем Глушко, более известным как Тарзан, спасти брак, несмотря на попытки окружающих разрушить его.

«А тех, кто пытался это сделать ждет своя карма, и, поверьте, легкая нажива и минутная слава того не стоят», — отметила Королева.

В заключении певица пожелала подписчикам гореть, но не сгорать и «беречь пламя своей любви». На ролике, под которым исполнительница написала этот текст, Королева и Тарзан вместе плавают в океане и прижимаются друг к другу.
Ранее в декабре Королева уехала в Африку после скандала с изменами стриптизера Глушко. По словам звезды, прошедший год сильно ударил по ее семье и устроил проверку отношений с мужем. Певица отметила, что устала от ошибок близких друзей, выдуманных скандалов и предательств.
В сентябре стало известно, что, пока Наташа Королева отдыхала на южном курорте, ее супруг Тарзан провел ночь с двумя девушками. Позднее стриптизер признал факт измены. Из квартиры, по его словам, после той ночи пропали ювелирные украшения на пять миллионов рублей, а также три тысячи евро. В интервью телеведущей Ксении Собчак Тарзан и Наташа Королева подробно рассказали о сложившейся ситуации и шантаже. Тарзан заявил, что «это была заранее спланированная акция».
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Звёзды , Ксения Собчак , Наташа Королева , Сергей Глушко
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