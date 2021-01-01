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Тимати встретил Новый год в компании бывшей в загородном доме Киркорова 

Даня Виттиг 1 час назад
Бывшая возлюбленная рэпера Тимати поделилась в своем Instagram-аккаунте кадрами из загородного дома поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова.
Вместе с дочкой модель Алена Шишкова отпраздновала у певца Новый год, на празднике присутствовал и Тимати. При этом несколько месяцев назад рэпер расстался с Анастасией Решетовой.
В своих социальных сетях модель рассказала, что улетела с сыном Ратмиром в Дубай и не смогла встретить новый год в семейном кругу, так как поездка была давно запланирована.
Поклонники убеждены, что Тимати все еще может помириться с Шишковой. Якобы он так и не забыл мать своей дочери. Сам Тимати эти слухи никак не прокомментировал.
Ранее "Рамблер" сообщал, почему Деревянко расстался с женой.
Звёзды , Видео , Анастасия Решетова , Филипп Киркоров , Тимати
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