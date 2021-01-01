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Лолита шокировала публику признанием о шестом замужестве 

Даня Виттиг 1 час назад
Лолита шокировала публику признанием о шестом муже
Фото: кадр из передачи "Вечерний Ургант"
Лолита Милявская сообщила о шестом замужестве в эфире новогоднего выпуска шоу "Маска".
Зрители НТВ стали свидетелями признания Лолиты, которая долгое время скрывала свое замужество. Певица выступила перед судьями шоу "Маска", одним из которых был Филипп Киркоров.
"Поп-король российской эстрады" оценил номер певицы, а также отметил ее красоту. Дмитрий Нагиев также сделал комплимент Лолите, отметив ее стройную фигур.
Позже Киркоров поинтересовался, не влюбилась ли знаменитая артистка и был прав. Лолита заявила, что вновь вышла замуж.
Однако имя нового избранника певица пока держит в тайне.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Валерия стала бабушкой.
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Звёзды , Филипп Киркоров , Дмитрий Нагиев , Лолита Милявская , НТВ
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