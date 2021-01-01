Лолита шокировала публику признанием о шестом муже

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Лолита Милявская сообщила о шестом замужестве в эфире новогоднего выпуска шоу "Маска".

Зрители НТВ стали свидетелями признания Лолиты, которая долгое время скрывала свое замужество. Певица выступила перед судьями шоу "Маска", одним из которых был Филипп Киркоров

"Поп-король российской эстрады" оценил номер певицы, а также отметил ее красоту. Дмитрий Нагиев также сделал комплимент Лолите, отметив ее стройную фигур.

Позже Киркоров поинтересовался, не влюбилась ли знаменитая артистка и был прав. Лолита заявила, что вновь вышла замуж.

Однако имя нового избранника певица пока держит в тайне.