Цивин обвинил семью Баталова в смерти помощницы

«Она очень переживала ту ситуацию, которая сложилась у нас с семьей Алексея Владимировича Баталова, принимала все близко к сердцу. Тяжело болела. Последние четыре месяца лечилась по разным больницам. И вот теперь в одной из больниц ее не стало».