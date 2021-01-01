На слуху: Галкин поделился видео с танцующей Пугачевой 

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«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

@valeriya

@timatiofficial

Певица Наташа Королева высказалась о произошедшем в этом году скандале с изменами Тарзана и рассказала, как они спасли семью. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте, опубликовав совместное видео с супругом.

@maxgalkinru

Алла Пугачева провела вечеринку в кругу близких подруг Юлии Проскуряковой Марины Юдашкиной . А ее супруг Максим Галкин поделился видео с поклонниками.

кадр из передачи "Вечерний Ургант"

Зрители НТВ стали свидетелями признания Лолиты, которая долгое время скрывала свое замужество.