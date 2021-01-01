На слуху: Галкин поделился видео с танцующей Пугачевой 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
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Певица Валерия впервые стала бабушкой. Такой новогодний подарок ей сделал первый наследник, 22-летний Арсений Шульгин.
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Певица Наташа Королева высказалась о произошедшем в этом году скандале с изменами Тарзана и рассказала, как они спасли семью. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте, опубликовав совместное видео с супругом.
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Алла Пугачева провела вечеринку в кругу близких подруг Юлии Проскуряковой и Марины Юдашкиной. А ее супруг Максим Галкин поделился видео с поклонниками.
кадр из передачи "Вечерний Ургант"
Зрители НТВ стали свидетелями признания Лолиты, которая долгое время скрывала свое замужество.
Певица Лариса Долина прокомментировала появившиеся слухи о новом романе. Об этом она рассказала в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».