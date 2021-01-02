Деревянко не выпустили из страны

Незнание о своем статусе должника, как и незнание закона, не освобождает от ответственности никого, даже звезд. Актер Павел Деревянко , не подозревавший о наличии у него задолженности перед налоговыми органами , не смог улететь заграницу. Об этом звезда сообщила у себя в микроблоге.

Павел Деревянко вместе со старшей дочкой Варварой от Дарьи Мясищевой запечатлелся в аэропорту. Он сообщил, что летит в теплые края с наследницей вдвоем. Ничто не предвещало краха планов, настроение приподнятое, полет впереди. Но в следующих stories Деревянко мрачно сообщил:

«У меня вылезли какие-то штрафы неоплаченные. Два штрафа за превышение скорости и налог на машину стоимостью, то есть величиной 56 тысяч рублей. Вот. У меня машины нет уже полтора года!» — удивился Деревянко.

Актер вспомнил, что полтора месяца назад он дважды летал в Турцию, и тогда проблем с вылетом у него не возникало. Смотрите также