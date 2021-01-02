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«Вылезли какие-то штрафы неоплаченные»: Деревянко с дочкой не выпустили из страны 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Деревянко не выпустили из страны
Фото: Teleprogramma.pro
Незнание о своем статусе должника, как и незнание закона, не освобождает от ответственности никого, даже звезд. Актер Павел Деревянко, не подозревавший о наличии у него задолженности перед налоговыми органами, не смог улететь заграницу. Об этом звезда сообщила у себя в микроблоге.
Павел Деревянко вместе со старшей дочкой Варварой от Дарьи Мясищевой запечатлелся в аэропорту. Он сообщил, что летит в теплые края с наследницей вдвоем. Ничто не предвещало краха планов, настроение приподнятое, полет впереди. Но в следующих stories Деревянко мрачно сообщил:

«У меня вылезли какие-то штрафы неоплаченные. Два штрафа за превышение скорости и налог на машину стоимостью, то есть величиной 56 тысяч рублей. Вот. У меня машины нет уже полтора года!» — удивился Деревянко.

Актер вспомнил, что полтора месяца назад он дважды летал в Турцию, и тогда проблем с вылетом у него не возникало. Смотрите также
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Звёзды , Павел Деревянко , Федеральная налоговая служба
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