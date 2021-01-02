Успенская помирилась с дочерью

Певица Любовь Успенская в Instagram сообщила о примирении со своей дочерью 31-летней Татьяной Плаксиной, которая последний год живет в США. Как отметила звезда, под бой курантов она загадала желание услышать поскорее голос своей дочери. Вскоре зазвонил телефон и на экране высветилось имя наследницы.

«Это было лучшее начало моего 2021 года. Это светлая, прекрасная девочка, которая, я уверена, найдет свой путь. Друзья! Пусть Новый Год принесет нам всем благополучия и гармонии в семье, пусть все невзгоды останутся позади, мне искренне этого хочется».

Любовь Успенская Как отметила «королева русского шансона», она искренне желает всем людям в этом году найти свою любовь, воссоединиться с близкими, если они находятся далеко. Звезда верит, что любовь и добро всегда в итоге победят.