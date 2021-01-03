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Шарапова показала помолвочное кольцо за 18 миллионов 

Teleprogramma.pro и ещё 3 5 часов назад
Теннисистка Мария Шарапова в Instagram похвасталась помолвочным кольцом с крупным бриллиантом, которое ей подарил ее бойфренд Александр Гилкс, друг принца Гарри.

«Лично мне ты дал смелость отойти от той жизни и карьеры, которые у меня были раньше. И ты подарил мне подарок и обязательство на всю жизнь — просыпаться рядом».

@mariasharapova
Интересно, что поклонники Марии Шараповой достаточно быстро вычислили стоимость помолвочного кольца. Оно стоит в районе 180 тысяч фунтов стерлингов. На российские деньги это примерно 18 миллионов рублей.
Отметим, что роман Марии Шараповой и Александра Гилкса начался в 2018 году, когда теннисистка еще выступала в профессиональном туре. Избранник звезды — известная в мире личность. Он является основателем аукционного дома Paddle 8. Мужчина Шараповой много времени проводит в Великобритании. Он общается со многими членами королевской семьи. Его считают одним из самых известных женихов Европы. Смотрите также:
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Звёзды , Видео , Александр Гилкс , принц Гарри , Мария Шарапова
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