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Гагарина выиграла миллион в лотерее 

Teleprogramma.pro 35 минут назад
Гагарина выиграла миллион в лотерее
Фото: Teleprogramma.pro
Певица Полина Гагарина выиграла миллион рублей в лотерею «Русское лото». Розыгрыш состоялся 1 января на канале НТВ.
Программа, которую вел известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев, называлась «Новогодний миллиард».
Отметим, что всего обладателями крупных призов стали более пятисот человек. В какой-то момент Полина Гагарина, которая в студии программы спела несколько песен, соскочила со своего места и начала бурно ликовать, празднуя успех. Все в зале стали ей аплодировать. Интересно, что у Полины Гагариной выиграл и еще один билет. Она получила за него 500 рублей.
Напомним, что программу «Русское лото» долгое время вел телеведущий Михаил Борисов. В сентябре прошлого года он умер. Причиной смерти стал коронавирус, который унес жизни многих людей. Михаила Борисова, которому на момент смерти был 71 год, похоронили на Востряковском кладбище Москвы.
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Звёзды , Михаил Борисов , Дмитрий Губерниев , Полина Гагарина , НТВ
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