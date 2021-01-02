Гагарина выиграла миллион в лотерее 

Певица Полина Гагарина выиграла миллион рублей в лотерею «Русское лото». Розыгрыш состоялся 1 января на канале НТВ.

Программа, которую вел известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев , называлась «Новогодний миллиард».

Отметим, что всего обладателями крупных призов стали более пятисот человек. В какой-то момент Полина Гагарина, которая в студии программы спела несколько песен, соскочила со своего места и начала бурно ликовать, празднуя успех. Все в зале стали ей аплодировать. Интересно, что у Полины Гагариной выиграл и еще один билет. Она получила за него 500 рублей.