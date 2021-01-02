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Деревянко не выпустили из страны 

Анна Арсеньева 48 минут назад
Деревянко не выпустили из страны
Фото: globallookpress.com
Актера Павла Деревянко не выпустили за границу из-за неоплаченных штрафов. Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте.
Деревянко собирался полететь в теплые страны вместе со своей старшей дочерью от Дарьи Мясищевой Варварой.

«У меня вылезли какие-то штрафы неоплаченные. Два штрафа за превышение скорости и налог на машину стоимостью, то есть величиной 56 тысяч рублей. Вот. У меня машины нет уже полтора года!» — сказал актер в Stories.

Пару месяцев назад Деревянко летал в Турцию, однако тогда не возникло проблем, и его выпустили из страны.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Лолита шокировала публику признанием о шестом муже.
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Звёзды , Павел Деревянко
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