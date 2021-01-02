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Певица Полина Гагарина выиграла в лотерею. Розыгрыш состоялся в эфире телеканала НТВ.

Артистка приняла участие в программе "Новогодний миллиард" с ведущим Дмитрием Губерниевым. Она спела в студии передачи несколько песен и стала победительницей.

«Полина очень эмоционально отреагировала на приближающуюся победу, ведь ожидание выигрыша очень волнительно», — рассказали в «Русском лото».

Сначала в СМИ появилась информация, что Гагарина выиграла миллион, однако певице досталось всего 500 рублей.

Призы в программе выиграли более пятисот человек.