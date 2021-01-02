Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶

Гагарина выиграла в лотерею 

Анна Арсеньева 5 часов назад
Певица Полина Гагарина выиграла в лотерею. Розыгрыш состоялся в эфире телеканала НТВ.
Артистка приняла участие в программе "Новогодний миллиард" с ведущим Дмитрием Губерниевым. Она спела в студии передачи несколько песен и стала победительницей.

«Полина очень эмоционально отреагировала на приближающуюся победу, ведь ожидание выигрыша очень волнительно», — рассказали в «Русском лото».

Сначала в СМИ появилась информация, что Гагарина выиграла миллион, однако певице досталось всего 500 рублей.
Призы в программе выиграли более пятисот человек.
Ранее "Рамблер" сообщал, что актера Павла Деревянко не выпустили с дочерью из страны.
Звёзды , Видео , Павел Деревянко , Полина Гагарина , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как живет Марина Зудина после смерти Табакова
05:03
Как живет Марина Зудина после смерти Табакова
Звёзды
Как выбрать лучшую колбасу для праздничного стола
05:57
Как выбрать лучшую колбасу для праздничного стола
Еда
Чем опасны стиральные порошки
09:04
Чем опасны стиральные порошки
Дом и сад
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
08:30
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
Своими руками
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
00:25
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
Красота
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
02:41
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
Звёзды
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
04:56
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
Звёзды
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
02:54
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
Звёзды
Насколько вредны майонезные салаты
00:39
Насколько вредны майонезные салаты
Еда
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
02:24
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение