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Пасынок Джигарханяна объяснил, почему его матери не было рядом с актером в момент смерти 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Пасынок актера Армена Джигарханяна Степан рассказал, почему его мать Татьяна Власова не была рядом с актером в больнице в момент смерти. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
По словам пасынка артиста, Власова и Джигарханян часто общались по телефону. Однако, когда он умирал, ее рядом не было:

«В больнице он умер, и ее не было рядом в момент смерти в 6 часов утра — да, ее там естественно не оказалось. Татьяна Сергеевна не ясновидец, и не могла знать, что именно в пятницу в 6 часов утра у него остановится сердце», — рассказал Степан.

Он добавил, что мать не могла сидеть рядом с актером 24 часа в сутки. Кроме того, из-за пандемии было сложно попасть в больницу. Власовой приходилось каждый раз сдавать тест на коронавирус и делать пропуск.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Цымбалюк-Романовская вернула другу Джигарханяна долг.
Звёзды , Видео , Татьяна Власова , Армен Джигарханян
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