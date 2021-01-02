По словам пасынка артиста, Власова и Джигарханян часто общались по телефону. Однако, когда он умирал, ее рядом не было:

«В больнице он умер, и ее не было рядом в момент смерти в 6 часов утра — да, ее там естественно не оказалось. Татьяна Сергеевна не ясновидец, и не могла знать, что именно в пятницу в 6 часов утра у него остановится сердце», — рассказал Степан.

Он добавил, что мать не могла сидеть рядом с актером 24 часа в сутки. Кроме того, из-за пандемии было сложно попасть в больницу. Власовой приходилось каждый раз сдавать тест на коронавирус и делать пропуск.