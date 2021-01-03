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Гагарина вывезла дочь, несмотря на запрет экс-супруга 

Вечерняя Москва и ещё 4 5 часов назад
Гагарина вывезла дочь, несмотря на запрет экс-супруга
Фото: Вечерняя Москва
Певица Полина Гагарина все-таки смогла вывезти за границу дочь от бывшего мужа, фотографа Дмитрия Исхакова, несмотря на его запрет. Она рассказала, что нашла решение этой проблемы.

— Долгожданный отдых! Как же мне хотелось начать этот Новый год с путешествия. Улететь на Мальдивы казалось мне нереальным. Но кто не хочет — ищет причины, а кто хочет — ищет способы. Я нашла решение, — написала артистка на своей странице в Instagram.

Звезда уточнила, что на отдых отправилась на частном лайнере.
Гагарина опубликовала фото со своими детьми из самолета. При этом лицо дочери она предпочла закрыть рукой.
Поклонники принялись гадать, как певице все же удалось обойти запрет отца девочки. Некоторые предположили, что фотограф в последний момент все-таки передумал и разрешил малышке полететь с мамой, но многие отметили, что у Гагариной просто получилось обойти данный запрет.
Исхаков ранее отмечал, что принял решение о запрете на вывоз его дочери в Занзибар в интересах своего ребенка. Он заявлял, что экс-жена заранее не обсуждала с ним поездку и о предстоящем путешествии он узнал «от третьих лиц». Также до него дошли слухи, что на отдых певицу будет сопровождать некий незнакомец, что является недопустимым для Исхакова.
Напомним, 28 декабря 2020 года пара официально развелась. Ранее Исхаков подтвердил, что его больше не связывают с Гагариной никакие романтические отношения. Супруги прожили в браке шесть лет, у них родилась дочь Мия. От предыдущего брака у артистки также есть сын Андрей.
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