По словам Агутина, разница в деньгах, которые вкладывают в творчество артистов.

"Мы — бедны, мы — нищеброды. Уровень вложений во все совершенно другой — в видео, в промоушен, в концерты и так далее", — сказал певец.

Однако он добавил, что наши артисты тоже "подбираются" к определенному уровню.

Кроме того, по мнению Агутина, российская музыка делается только для отечественного потребителя, а западная — для всего мира: