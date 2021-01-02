Певец Леонид Агутин рассказал, чем отличаются российские артисты от западных. Он дал интервью изданию "Собеседник".
По словам Агутина, разница в деньгах, которые вкладывают в творчество артистов.
"Мы — бедны, мы — нищеброды. Уровень вложений во все совершенно другой — в видео, в промоушен, в концерты и так далее", — сказал певец.
Однако он добавил, что наши артисты тоже "подбираются" к определенному уровню.
Кроме того, по мнению Агутина, российская музыка делается только для отечественного потребителя, а западная — для всего мира:
"А мы варимся только внутри своего рынка, поэтому, конечно, денег вращается очень мало и нет таких возможностей, как и у кинематографа".
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