Российская актриса Анна Хилькевич получила перелом носа в новогоднюю ночь. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Инцидент произошел, когда актриса пыталась снять на видео танец мужа Артура Волкова и их дочери. Для этого она спустилась слишком низко:
«Вот в кадр входят танцующие ноги… и тут муж случайно попадает ногой по телефону, который вылетает у меня из рук и летит прям четко мне в нос»,
— поделилась Хилькевич.
На следующий день актриса обратилась к врачам, рентген показал перелом костей носа без смещения.
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