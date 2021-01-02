Ещё
Далее:
Читайте также:
Комета Галлея: новогоднее кино с Ахеджаковой
Комета Галлея: новогоднее кино с Ахеджаковой Смотреть в Okko ⟶

Анне Хилькевич сломали нос в новогоднюю ночь 

Мария Грибова 1 час назад
Российская актриса Анна Хилькевич получила перелом носа в новогоднюю ночь. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Инцидент произошел, когда актриса пыталась снять на видео танец мужа Артура Волкова и их дочери. Для этого она спустилась слишком низко:

«Вот в кадр входят танцующие ноги… и тут муж случайно попадает ногой по телефону, который вылетает у меня из рук и летит прям четко мне в нос»,

— поделилась Хилькевич.
На следующий день актриса обратилась к врачам, рентген показал перелом костей носа без смещения.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Гагарина выиграла в лотерею.
Звёзды , Видео , Артур Волков , Анна Хилькевич
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как живет Марина Зудина после смерти Табакова
05:03
Как живет Марина Зудина после смерти Табакова
Звёзды
Как выбрать лучшую колбасу для праздничного стола
05:57
Как выбрать лучшую колбасу для праздничного стола
Еда
Чем опасны стиральные порошки
09:04
Чем опасны стиральные порошки
Дом и сад
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
08:30
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
Своими руками
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
00:25
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
Красота
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
02:41
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
Звёзды
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
04:56
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
Звёзды
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
02:54
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
Звёзды
Насколько вредны майонезные салаты
00:39
Насколько вредны майонезные салаты
Еда
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
02:24
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение