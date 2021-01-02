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На слуху: Гагарина выиграла в лотерею 

Мария Грибова 3 часа назад
На слуху: Гагарина выиграла в лотерею
Фото: РИА Новости
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

«В больнице он умер, и ее не было рядом»

Пасынок актера Армена Джигарханяна Степан рассказал, почему его мать Татьяна Власова не была рядом с актером в больнице в момент смерти.
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Хилькевич сломали нос в новогоднюю ночь

@annakhilkevich
Инцидент произошел, когда актриса пыталась снять на видео танец мужа Артура Волкова и их дочери. Для этого она спустилась слишком низко.
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Гагарина выиграла в лотерею

@gagara1987
Артистка приняла участие в программе "Новогодний миллиард" с ведущим Дмитрием Губерниевым. Она спела в студии передачи несколько песен и стала победительницей.
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Владимир Коренев скончался от коронавируса

Кадр из фильма «Человек-амфибия»
Народный артист России и исполнитель главной роли в фильме «Человек-амфибия» Владимир Коренев скончался от коронавируса.
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Агутин: «Мы — нищеброды»

Певец Леонид Агутин рассказал, чем отличаются российские артисты от западных. По словам Агутина, разница в деньгах, которые вкладывают в творчество артистов.
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