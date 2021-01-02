На слуху: Гагарина выиграла в лотерею 

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«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Пасынок актера Армена Джигарханяна Степан рассказал, почему его мать Татьяна Власова не была рядом с актером в больнице в момент смерти.

@annakhilkevich

Инцидент произошел, когда актриса пыталась снять на видео танец мужа Артура Волкова и их дочери. Для этого она спустилась слишком низко.

@gagara1987

Артистка приняла участие в программе "Новогодний миллиард" с ведущим Дмитрием Губерниевым. Она спела в студии передачи несколько песен и стала победительницей.

Кадр из фильма «Человек-амфибия»

Народный артист России и исполнитель главной роли в фильме «Человек-амфибия» Владимир Коренев скончался от коронавируса.

Певец Леонид Агутин рассказал, чем отличаются российские артисты от западных. По словам Агутина, разница в деньгах, которые вкладывают в творчество артистов.