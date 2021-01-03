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Невестка Валерии рассказала, как прошли роды 

Вечерняя Москва 5 часов назад
Невестка Валерии рассказала, как прошли роды
Фото: Вечерняя Москва
Супруга Арсения Шульгина, сына певицы Валерии, рассказала поклонникам о том, как у нее прошли роды. Этим Лиана Шульгина поделилась в сторис на своей странице в социальной сети Instagram.
По словам девушки, перед Новым годом она почувствовала себя плохо. Ее беспокоила сильная тянущая боль, также были нерегулярные схватки.
Ехать в роддом пришлось через 30 минут после боя курантов. Лиана успела загадать желание, но призналась, что уже не помнит, какое именно. В больнице ее осмотрели, сделали тест на COVID-19 и отправили на акушерский стол.

— Когда были потуги, мне хотелось встать и просто убежать. От этой боли хотелось лезть на стену, честное слово, — отметила Шульгина.

Роженицу подбадривала врач, рассказывала, как дышать и что делать. Все это время сын Валерии находился рядом с супругой, ведь ранее они договорились о партнерских родах. Лиана рассказала, что с шести до девяти утра у нее был самый мучительный период, но благодаря медикам ребенок появился на свет без проблем.
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Женский форум
Звёзды , Арсений Шульгин , Валерия
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