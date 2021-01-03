Гагарина вывезла ребенка, несмотря на запрет бывшего мужа 

Звезда поделилась фотографией с частного борта, где она сидит со своими детьми. Судя по подписи к снимку, семья все-таки полетела на Мальдивы, как планировала ранее.

@gagara1987

"Долгожданный отдых! Как же мне хотелось начать этот Новый год с путешествия. Улететь на Мальдивы казалось мне нереальным. Но кто не хочет — ищет причины, а кто хочет — ищет способы. Я нашла решение", — подписала пост Гагарина.

Напомним, Полина Гагарина не смогла вылететь из страны и отметить Новый год на Мальдивах из-за запрета своего экс-супруга. Он не разрешал певице вывезти за границу их общую дочь.