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Гагарина вывезла ребенка, несмотря на запрет бывшего мужа 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Полина Гагарина вывезла свою дочь за границу, несмотря на запрет бывшего мужа, фотографа Дмитрия Исхакова. Об этом певица сообщила в Instagram.
Звезда поделилась фотографией с частного борта, где она сидит со своими детьми. Судя по подписи к снимку, семья все-таки полетела на Мальдивы, как планировала ранее.
@gagara1987

"Долгожданный отдых! Как же мне хотелось начать этот Новый год с путешествия. Улететь на Мальдивы казалось мне нереальным. Но кто не хочет — ищет причины, а кто хочет — ищет способы. Я нашла решение", — подписала пост Гагарина.

Напомним, Полина Гагарина не смогла вылететь из страны и отметить Новый год на Мальдивах из-за запрета своего экс-супруга. Он не разрешал певице вывезти за границу их общую дочь.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Гагарина высказалась о нападках Шнурова на "Голосе".
Звёзды , Видео , Дмитрий Исхаков , Полина Гагарина
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