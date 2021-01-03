Ещё
Далее:
Читайте также:
Волшебная музыка Disney: эксклюзив в Okko
Волшебная музыка Disney: эксклюзив в Okko Смотреть онлайн ⟶

Арзамасова показала, как проводит медовый месяц с Авербухом 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Актриса Елизавета Арзамасова показала, как проходит ее медовый месяц с фигуристом Ильей Авербухом. Молодожены отпраздновали Новый год, а потом поехали в Сочи. Кадром из Олимпийского парка актриса поделилась в Instagram.
Как сообщает "Вечерняя Москва" молодожены будут не только отдыхать в Сочи. На 4-5 января у Авербуха запланировано ледовое шоу "Чемпион".
Арзамасова поделилась фотографией, на которой она сидит у памятника олимпийскому огню. В комментариях поклонники не перестают поздравлять актрису со свадьбой.
@liza_arzamasova
Ранее "Рамблер" сообщал, что Авербух высказался после свадьбы с Арзамасовой.
Звёзды , Видео , Илья Авербух , Елизавета Арзамасова , Вечерняя Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Шарапова показала кольцо за 18 миллионов рублей
00:34
Шарапова показала кольцо за 18 миллионов рублей
Звёзды
Как живет Марина Зудина после смерти Табакова
05:03
Как живет Марина Зудина после смерти Табакова
Звёзды
Как выбрать лучшую колбасу для праздничного стола
05:57
Как выбрать лучшую колбасу для праздничного стола
Еда
Чем опасны стиральные порошки
09:04
Чем опасны стиральные порошки
Дом и сад
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
08:30
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
Своими руками
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
00:25
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
Красота
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
02:41
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
Звёзды
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
04:56
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
Звёзды
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
02:54
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
Звёзды
Насколько вредны майонезные салаты
00:39
Насколько вредны майонезные салаты
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение