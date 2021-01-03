Арзамасова показала, как проводит медовый месяц с Авербухом 

Актриса Елизавета Арзамасова показала, как проходит ее медовый месяц с фигуристом Ильей Авербухом . Молодожены отпраздновали Новый год, а потом поехали в Сочи. Кадром из Олимпийского парка актриса поделилась в Instagram.

Как сообщает "Вечерняя Москва" молодожены будут не только отдыхать в Сочи. На 4-5 января у Авербуха запланировано ледовое шоу "Чемпион".

Арзамасова поделилась фотографией, на которой она сидит у памятника олимпийскому огню. В комментариях поклонники не перестают поздравлять актрису со свадьбой.