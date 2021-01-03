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Ярмольник пожаловался на безденежье 

Lenta.ru 4 часа назад
Ярмольник пожаловался на безденежье
Фото: Lenta.ru
Актер Леонид Ярмольник пожаловался на безденежье, с которым ему пришлось столкнуться из-за пандемии коронавируса. Его слова в в воскресенье, 3 января, приводит РЕН ТВ.
Как отметил артист, за последние три месяца он не получил ни копейки, поскольку был вынужден остановить показ спектакля «И снова „С наступающим“», который поставил вместе с Николаем Фоменко.

«Спектакль "И снова "С наступающим" мы с Фоменко сами сделали, сами поставили, сами профинансировали. Кто-то стремится играть в пандемию, а я запретил», — пояснил актер.

Ярмольник посетовал, что артистам практически невозможно предугадать востребованность своей работы в сложившихся условиях, и выразил надежду на скорое окончание пандемии.

«Обидно не за себя, а за других. Работать трудно, снимать и делать спектакли трудно, а если делаешь, то не понимаешь, будут ли его смотреть, пустят ли зрителя в театр», — отметил он.

Кроме того, Ярмольник заявил, что, оп его мнению, в закрытии магазинов и ресторанов смысла нет. Гораздо более эффективным стало бы закрытие метро, считает он.
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Звёзды , Леонид Ярмольник , Николай Фоменко , РЕН ТВ
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