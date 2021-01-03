Ещё
Далее:
Читайте также:
Русский хоррор в стиле «Ведьмы из Блэр"
Русский хоррор в стиле «Ведьмы из Блэр" «Вдова» в Okko ⟶

Директор Моисеева рассказал о жизни артиста 

Слово и Дело и ещё 1 3 часа назад
Директор Моисеева рассказал о жизни артиста
Фото: Слово и Дело
Слухи о тяжелом состоянии певца Бориса Моисеева продолжают подогревать соседи артиста, утверждая, что он перестал гулять во дворе своего дома, как раньше. Однако директор звезды настаивает, что с исполнителем хита «Голубая луна» все в порядке, но появляться на публике он не спешит. Пишет «Собеседник».
Борис Моисеев не планирует выступать на новогодних «огоньках» и намерен к лету покинуть Россию. По словам директора певца, артист надеется, что его пустят в Юрмалу, где у него есть недвижимость.
Более того в планах Моисеева поездка в Майами. В Америке артиста ждет бывшая возлюбленная бизнесвумен Адель Тодд. Они поддерживают хорошие отношения, при встречах вместе гуляют у океана и занимаются йогой.
После появления в прессе сообщений о тяжелом состоянии Бориса Моисеева, артист лично ответил на распространившиеся догадки. Он заявил, что уже давно не является певцом и живет, как пенсионер.
Видео дня. 8 продуктов, за которые вам будет благодарно сердце
Слово и Дело: последние новости
Лиза Арзамасова показала первые фото с медового месяца в Сочи Лиза Арзамасова показала первые фото с медового месяца в Сочи В «Русском лото» назвали реальную сумму выигрыша Полины Гагариной В «Русском лото» назвали реальную сумму выигрыша Полины Гагариной Андрей Малахов рассказал, как отомстил Королевой за предательство Андрей Малахов рассказал, как отомстил Королевой за предательство
Звёзды , Борис Моисеев , Адель , ИД "Собеседник"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Шарапова показала кольцо за 18 миллионов рублей
00:34
Шарапова показала кольцо за 18 миллионов рублей
Звёзды
Как живет Марина Зудина после смерти Табакова
05:03
Как живет Марина Зудина после смерти Табакова
Звёзды
Как выбрать лучшую колбасу для праздничного стола
05:57
Как выбрать лучшую колбасу для праздничного стола
Еда
Чем опасны стиральные порошки
09:04
Чем опасны стиральные порошки
Дом и сад
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
08:30
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
Своими руками
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
00:25
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
Красота
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
02:41
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
Звёзды
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
04:56
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
Звёзды
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
02:54
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
Звёзды
Насколько вредны майонезные салаты
00:39
Насколько вредны майонезные салаты
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение