Директор Моисеева рассказал о жизни артиста 

Слухи о тяжелом состоянии певца Бориса Моисеева продолжают подогревать соседи артиста, утверждая, что он перестал гулять во дворе своего дома, как раньше. Однако директор звезды настаивает, что с исполнителем хита «Голубая луна» все в порядке, но появляться на публике он не спешит. Пишет «Собеседник».

Борис Моисеев не планирует выступать на новогодних «огоньках» и намерен к лету покинуть Россию. По словам директора певца, артист надеется, что его пустят в Юрмалу, где у него есть недвижимость.

Более того в планах Моисеева поездка в Майами. В Америке артиста ждет бывшая возлюбленная бизнесвумен Адель Тодд. Они поддерживают хорошие отношения, при встречах вместе гуляют у океана и занимаются йогой.