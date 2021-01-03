Ещё
Далее:
Читайте также:
Русский хоррор в стиле «Ведьмы из Блэр"
Русский хоррор в стиле «Ведьмы из Блэр" «Вдова» в Okko ⟶

Жигунов рассказал, как лечился от COVID-19 в Крыму 

Вечерняя Москва 1 час назад
Жигунов рассказал, как лечился от COVID-19 в Крыму
Фото: Вечерняя Москва

Актер Сергей Жигунов провел новогоднюю ночь в одной из клиник Ялты, где он проходил лечение от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил сам артист.

— Температура была высокой — под 40 градусов. Госпитализация, куча таблеток. Сейчас уже все намного лучше. Буду проходить лечение в домашних условиях под наблюдением врачей. Новогодняя ночь прошла в стенах Ливадийской больницы. Спасибо врачам за то, что ни на минуту не покидали меня и остальных больных. Коронавирус не щадит никого, — заметил Жигунов.

Собеседник «ВМ» также признался, что коронавирусом переболела и его супруга Виктория Ворожбит.
О том, что болен, артист узнал в конце декабря, после чего был госпитализирован в ялтинскую больницу. Супружеская пара специально уехала из Москвы на полуостров, чтобы не заразиться опасным недугом, однако болезнь все равно их настигла.
Видео дня. 8 продуктов, за которые вам будет благодарно сердце
Вечерняя Москва: последние новости
Арзамасова показала фото с медового месяца с Авербухом в Сочи Арзамасова показала фото с медового месяца с Авербухом в Сочи Полина Гагарина вывезла дочь на Мальдивы, несмотря на запрет экс-супруга Полина Гагарина вывезла дочь на Мальдивы, несмотря на запрет экс-супруга «Хотелось встать и убежать»: невестка Валерии рассказала, как прошли роды «Хотелось встать и убежать»: невестка Валерии рассказала, как прошли роды
Звёзды , Сергей Жигунов
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Шарапова показала кольцо за 18 миллионов рублей
00:34
Шарапова показала кольцо за 18 миллионов рублей
Звёзды
Как живет Марина Зудина после смерти Табакова
05:03
Как живет Марина Зудина после смерти Табакова
Звёзды
Как выбрать лучшую колбасу для праздничного стола
05:57
Как выбрать лучшую колбасу для праздничного стола
Еда
Чем опасны стиральные порошки
09:04
Чем опасны стиральные порошки
Дом и сад
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
08:30
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
Своими руками
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
00:25
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
Красота
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
02:41
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
Звёзды
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
04:56
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
Звёзды
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
02:54
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
Звёзды
Насколько вредны майонезные салаты
00:39
Насколько вредны майонезные салаты
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение