Жигунов рассказал, как лечился от COVID-19 в Крыму 

— Температура была высокой — под 40 градусов. Госпитализация, куча таблеток. Сейчас уже все намного лучше. Буду проходить лечение в домашних условиях под наблюдением врачей. Новогодняя ночь прошла в стенах Ливадийской больницы. Спасибо врачам за то, что ни на минуту не покидали меня и остальных больных. Коронавирус не щадит никого, — заметил Жигунов.