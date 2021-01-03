Жигунов рассказал, как лечился от COVID-19 в Крыму 

Актер Сергей Жигунов провел новогоднюю ночь в одной из клиник Ялты, где он проходил лечение от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил сам артист.
— Температура была высокой — под 40 градусов. Госпитализация, куча таблеток. Сейчас уже все намного лучше. Буду проходить лечение в домашних условиях под наблюдением врачей. Новогодняя ночь прошла в стенах Ливадийской больницы. Спасибо врачам за то, что ни на минуту не покидали меня и остальных больных. Коронавирус не щадит никого, — заметил Жигунов.
Собеседник «ВМ» также признался, что коронавирусом переболела и его супруга Виктория Ворожбит.
О том, что болен, артист узнал в конце декабря, после чего был госпитализирован в ялтинскую больницу. Супружеская пара специально уехала из Москвы на полуостров, чтобы не заразиться опасным недугом, однако болезнь все равно их настигла.