Шарапова показала кольцо за 18 миллионов рублей

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Шарапова показала кольцо за 18 миллионов 

Стелла Шмель 1 час назад
Известная теннисистка Мария Шарапова в скором времени может выйти замуж. На своей странице в Instagram девушка поделилась фотографией, на которой хорошо видно ее помолвочное кольцо. Его подарил Александр Гилкс, который является другом принца Гарри.

"Ты подарил мне подарок и обязательство на всю жизнь — просыпаться рядом",

— написала она.
@mariasharapova
Любопытно, что поклонники спортсменки довольно быстро определили стоимость кольца. Его актуальная цена составляет порядка 180 тысяч фунтов стерлингов. При переводе в рубли получается в районе 18 миллионов рублей.
Отношения Шараповой и Гилкса начались в 2018 году. Избранник Марии является основателем аукционного дома Paddle 8 и проводит много времени в кругу королевской семьи в Великобритании.
Ранее "Рамблер" писал, что Арзамасова показала, как проводит медовый месяц с Авербухом.
Звёзды , Видео , Александр Гилкс , принц Гарри , Мария Шарапова
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