Шарапова показала кольцо за 18 миллионов рублей

"Ты подарил мне подарок и обязательство на всю жизнь — просыпаться рядом",

— написала она.

@mariasharapova

Любопытно, что поклонники спортсменки довольно быстро определили стоимость кольца. Его актуальная цена составляет порядка 180 тысяч фунтов стерлингов. При переводе в рубли получается в районе 18 миллионов рублей.

Отношения Шараповой и Гилкса начались в 2018 году. Избранник Марии является основателем аукционного дома Paddle 8 и проводит много времени в кругу королевской семьи в Великобритании.