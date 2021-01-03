Шарапова показала кольцо за 18 миллионов рублей

Известная теннисистка Мария Шарапова в скором времени может выйти замуж. На своей странице в Instagram девушка поделилась фотографией, на которой хорошо видно ее помолвочное кольцо. Его подарил Александр Гилкс, который является другом принца Гарри.
"Ты подарил мне подарок и обязательство на всю жизнь — просыпаться рядом",
— написала она.
@mariasharapova
Любопытно, что поклонники спортсменки довольно быстро определили стоимость кольца. Его актуальная цена составляет порядка 180 тысяч фунтов стерлингов. При переводе в рубли получается в районе 18 миллионов рублей.
Отношения Шараповой и Гилкса начались в 2018 году. Избранник Марии является основателем аукционного дома Paddle 8 и проводит много времени в кругу королевской семьи в Великобритании.
Ранее "Рамблер" писал, что Арзамасова показала, как проводит медовый месяц с Авербухом.