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Рожков из «Уральских пельменей» устроился заливать каток 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
Шоумен из «Уральских пельменей» Андрей Рожков в Instagram заявил, что из-за безденежья вынужден осваивать другие профессии. Так в новогодние праздники он нашел занятие по душе, за которое ему еще и в добавок платят.

«Корпоративов нет. Приходится заливать каток. Подрядился. Нормально платят, кстати. Работа хорошая. Для детишек. С Новым годом, друзья».

«Андрей, вы уже были сварщиком, электриком. Талантливый человек — талантлив во всем. Что дальше?» «Так это вы катки заливаете. Спасибо вам», «Вы — самый юморной из пельменей». Спасибо вам», — отметили в комментариях пользователи.

Ранее другой «уральский пельмень» Роман Постовалов жаловался на безденежье. Он на полном серьезе отмечал, если выступления юмористического коллектива не возобновятся из-за пандемии до Нового года, то он будет вынужден идти работать на завод. К счастью, ближе к зиме «Уральские пельмени» вернулись к концертной деятельности. Правда, в основном их пока можно увидеть только в Екатеринбурге.
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Звёзды , Видео , Андрей Рожков
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