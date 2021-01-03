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На слуху: Шарапова показала кольцо за 18 миллионов рублей 

Стелла Шмель 29 минут назад
На слуху: Шарапова показала кольцо за 18 миллионов рублей
Фото: @mariasharapova
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Гагарина вывезла ребенка, несмотря на запрет бывшего мужа

@gagara1987
Полина Гагарина вывезла свою дочь за границу, несмотря на запрет бывшего мужа, фотографа Дмитрия Исхакова. Об этом певица сообщила в Instagram.
Звезда поделилась фотографией с частного борта, где она сидит со своими детьми.
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Серафима и Аполлон: что известно о детях Шнурова

@pavelapollon/@shnrv.astnn
Музыкант Сергей Шнуров был женат четыре раза. Два года назад все с интересом обсуждали его брак с дочерью уральского бизнесмена Ольгой Абрамовой. Пара до сих пор вместе. Однако не все знают, что у 47-летнего музыканта Сергея Шнурова есть двое взрослых детей: дочь и сын от первых браков. Певец выбрал им оригинальные имена: Серафима и Аполлон.
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Шарапова показала кольцо за 18 миллионов

Известная теннисистка Мария Шарапова в скором времени может выйти замуж. На своей странице в Instagram девушка поделилась фотографией, на которой хорошо видно ее помолвочное кольцо. Его подарил Александр Гилкс, который является другом принца Гарри.
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Ярмольник пожаловался на отсутствие заработка

Актер Леонид Ярмольник столкнулся с проблемой отсутствия прибыли из-за пандемии. Об этом он рассказал РЕН ТВ.
Ярмольник рассказал, что за последние три месяца не заработал ничего, из-за того, что пришлось отменить показ спектакля «И снова „С наступающим“», который актер поставил совместно с Николаем Фоменко.
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Арзамасова показала, как проводит медовый месяц с Авербухом

@liza_arzamasova
Актриса Елизавета Арзамасова показала, как проходит ее медовый месяц с фигуристом Ильей Авербухом. Молодожены отпраздновали Новый год, а потом поехали в Сочи. Кадром из Олимпийского парка актриса поделилась в Instagram.
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Звёзды , Ольга Абрамова , Илья Авербух , Дмитрий Исхаков , Леонид Ярмольник , Александр Гилкс , Елизавета Арзамасова , принц Гарри , Николай Фоменко , Мария Шарапова , Сергей Шнуров , Полина Гагарина , РЕН ТВ , РИА Новости
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