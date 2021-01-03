На слуху: Шарапова показала кольцо за 18 миллионов рублей 

Все новости на карте

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

@gagara1987

Полина Гагарина вывезла свою дочь за границу, несмотря на запрет бывшего мужа, фотографа Дмитрия Исхакова . Об этом певица сообщила в Instagram.

Звезда поделилась фотографией с частного борта, где она сидит со своими детьми.

@pavelapollon/@shnrv.astnn

Музыкант Сергей Шнуров был женат четыре раза. Два года назад все с интересом обсуждали его брак с дочерью уральского бизнесмена Ольгой Абрамовой . Пара до сих пор вместе. Однако не все знают, что у 47-летнего музыканта Сергея Шнурова есть двое взрослых детей: дочь и сын от первых браков. Певец выбрал им оригинальные имена: Серафима и Аполлон.

Известная теннисистка Мария Шарапова в скором времени может выйти замуж. На своей странице в Instagram девушка поделилась фотографией, на которой хорошо видно ее помолвочное кольцо. Его подарил Александр Гилкс , который является другом принца Гарри

Актер Леонид Ярмольник столкнулся с проблемой отсутствия прибыли из-за пандемии. Об этом он рассказал РЕН ТВ.

Ярмольник рассказал, что за последние три месяца не заработал ничего, из-за того, что пришлось отменить показ спектакля «И снова „С наступающим“», который актер поставил совместно с Николаем Фоменко

@liza_arzamasova

Актриса Елизавета Арзамасова показала, как проходит ее медовый месяц с фигуристом Ильей Авербухом. Молодожены отпраздновали Новый год, а потом поехали в Сочи. Кадром из Олимпийского парка актриса поделилась в Instagram.