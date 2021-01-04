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Вера Брежнева ответила на слухи о беременности от Меладзе 

Экспресс газета и ещё 2 3 часа назад
Брежнева ответила на слухи о беременности
Фото: Экспресс газета
Одна из недавних публикаций 38-летней Веры Брежневой в микроблоге спровоцировала домыслы о беременности певицы. Артистка предстала в свитере свободного покроя, который создал видимость округлившегося живота.
Подписчики звездной блондинки тут же принялись поздравлять ее.

«Кажется, можно порадоваться за Вас с Константином», «Какая прелесть, Вы ждете ребеночка», — восторженно написали поклонники.

Сперва экс-участница группы «ВИА Гра» сохраняла молчание, однако после определенного количества подобных комментариев решила прояснить ситуацию.

«Пока нет… но вещи оверсайз всегда создают такое впечатление», — ответила Брежнева.

@ververa
Вера вышла замуж за композитора и продюсера Константина Меладзе в 2015 году. Тайная церемония бракосочетания состоялась в Италии. От предыдущих браков у артистки есть двое дочерей, а у продюсера — две дочери и сын.
Пара не скрывает, что мечтает об общих детях. На фестивале «Новая волна» еще в 2017 году Брежнева заявила, что планирует появиться на одном из следующих конкурсов уже с малышом.
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Женский форум 5
Звёзды , Слухи о беременности , Константин Меладзе , Вера Брежнева
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