Стало известно, почему Верка Сердючка не выступает в России

«Почему Сердючка пропала? Тут все-таки повлияли отношения между Россией и Украиной. Многие украинские музыканты меньше стали выступать за пределами своей страны. Некоторые по своим убеждениям, некоторые не хотят попадать под какие-то негативные комментарии».