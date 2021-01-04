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Промоутер Евгений Морозов рассказал, почему Верка Сердючка не выступает в России 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Стало известно, почему Верка Сердючка не выступает в России
Фото: Teleprogramma.pro
Промоутер Евгений Морозов, который организовал фестиваль «Парус» в Дубае, объяснил, почему в России в последние годы практически перестал появляться известный украинский певец Андрей Данилко, которого многие знают под псевдонимом Верка Сердючка.

«Почему Сердючка пропала? Тут все-таки повлияли отношения между Россией и Украиной. Многие украинские музыканты меньше стали выступать за пределами своей страны. Некоторые по своим убеждениям, некоторые не хотят попадать под какие-то негативные комментарии».

Как отметил Морозов, у Верки Сердючки большой состав танцоров. Она находит возможность содержать свой коллектив в такие непростые времена. По словам Морозова, на фестивале «Парус» на одной сцене с Филиппом Киркоровым выступала украинская исполнительница Ольга Полякова. После она прилетела на родину в Киев и подверглась травле в соцсетях. Ее обвинили в том, что она вышла на одну сцену с россиянином, сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, что на фестивале «Парус», который проходит в Дубае, собираются многие звезды отечественной эстрады. В этом году публику радовали такие исполнители, как Стас Михайлов, Леонид Агутин и некоторые другие. Смотрите также:
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Звёзды , Филипп Киркоров , Леонид Агутин , Ольга Полякова , Стас Михайлов , Евгений Морозов , Андрей Данилко , Комсомольская правда
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