Стало известно, почему Верка Сердючка не выступает в России 

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По словам промоутера, причиной отказа от концертов стали отношения между странами:

«Почему Сердючка пропала? Тут все-таки повлияли отношения между Россией и Украиной. Многие украинские музыканты меньше стали выступать за пределами своей страны. Некоторые по своим убеждениям, некоторые не хотят попадать под какие-то негативные комментарии».

Евгений Морозов добавил, что у артиста большой коллектив танцоров, и он продолжает содержать их, несмотря на пандемию коронавируса.