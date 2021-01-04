Стало известно, почему Верка Сердючка не выступает в России 

Промоутер Евгений Морозов, который занимается организацией фестиваля "Парус" в Дубае, рассказал, почему украинский певец Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, перестал выступать в России. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
По словам промоутера, причиной отказа от концертов стали отношения между странами:
«Почему Сердючка пропала? Тут все-таки повлияли отношения между Россией и Украиной. Многие украинские музыканты меньше стали выступать за пределами своей страны. Некоторые по своим убеждениям, некоторые не хотят попадать под какие-то негативные комментарии».
Евгений Морозов добавил, что у артиста большой коллектив танцоров, и он продолжает содержать их, несмотря на пандемию коронавируса.
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